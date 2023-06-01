Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Тюмени в июне

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:28
Временные изменения вводятся из-за проведения спортивных мероприятий, связанных с велосипедистами.
Так, 2 и 3 июня из маршрута N 71 с 9 утра до 5 вечера будут исключены две остановки: «Улица Якова Коровина» и «Улица Бориса Быстрых».
Городской транспорт N 41 и 84 пойдёт в объезд перекрытого участка от улицы Лесопарковой, 9, до перекрестка с улицей Домостроителей. Посадка и высадка тюменцев будет осуществляться на существующих в городе остановках с 9.00 до 16.00, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш гордэод» писал, что из-за жары пассажирам нечем дышать в тюменских автобусах, однако кондиционеры не включают: тюменцам приходится открывать люки.