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Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Тюмени в июне

1 июня 2023, 01:14
Фото: 1MI

Схема движения маршрута N 71 изменится в июне

Схема движения маршрута N 71 изменится 2 и 3 июня, а маршрутов N 41 и 84 — 4 июня.

Временные изменения вводятся из-за проведения спортивных мероприятий, связанных с велосипедистами.

Так, 2 и 3 июня из маршрута N 71 с 9 утра до 5 вечера будут исключены две остановки: «Улица Якова Коровина» и «Улица Бориса Быстрых».

Городской транспорт N 41 и 84 пойдёт в объезд перекрытого участка от улицы Лесопарковой, 9, до перекрестка с улицей Домостроителей. Посадка и высадка тюменцев будет осуществляться на существующих в городе остановках с 9.00 до 16.00, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш гордэод» писал, что из-за жары пассажирам нечем дышать в тюменских автобусах, однако кондиционеры не включают: тюменцам приходится открывать люки.

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#Елена Чебоксарова#Автобусы#Маршрут#Пассажиры#Схема движения#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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