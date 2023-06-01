Схемы движения нескольких маршрутов изменятся в Тюмени в июне

Городской транспорт N 41 и 84 пойдёт в объезд перекрытого участка от улицы Лесопарковой, 9, до перекрестка с улицей Домостроителей. Посадка и высадка тюменцев будет осуществляться на существующих в городе остановках с 9.00 до 16.00, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».