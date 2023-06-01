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Программа расселения из аварийного жилья почти завершена в Тюмени

1 июня 2023, 02:40
Фото: 1MI

Тюменские власти выделят собственникам аварийного жилья более 400 млн рублей

На завершение программы расселения из аварийных домов, признанных такими до 2017 года, в 2023 году выделено 431,3 млн рублей.

Основные 400,6 млн рублей выплатят тюменцам, у которых есть право собственности на жилье в аварийных домах.

В рамках пятилетней программы требовалось расселить более 145 тысяч квадратных метров аварийного фонда — в настоящее время план выполнен на 97%, то есть региональный проект почти завершён, сообщили в пресс-службе ГУС ТО. Более 8 тысяч тюменцев получили квартиры.

В настоящее время в Тюменской области начинают готовить новую программу расселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2022 года.

Ранее «Наш город» писал, что на Холодильной горел ветхий двухэтажный дом, в котором никто не проживал с декабря прошлого года — все жильцы были расселены.

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#Аварийное#Аварийное жилье#Аварийные дома#Тюменцы#Общество#Новости тюмени#Елена Чебоксарова
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