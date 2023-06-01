Программа расселения из аварийного жилья почти завершена в Тюмени

В рамках пятилетней программы требовалось расселить более 145 тысяч квадратных метров аварийного фонда — в настоящее время план выполнен на 97%, то есть региональный проект почти завершён, сообщили в пресс-службе ГУС ТО. Более 8 тысяч тюменцев получили квартиры.