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Преимущества и недостатки онлайн-кассы

1 июня 2023, 07:12
Фото: 1MI
Не так давно на смену классическому кассовому оборудованию пришли онлайн-кассы. Первоначально нововведение было встречено негативно, но со временем участники рынка разглядели положительные стороны новшества.

Ни для кого не секрет, что предоставление потребителям возможности оплачивать выбранные товары и услуги является наиболее значимым в ведении предпринимательской деятельности. Однако, время не стоит на месте, а потому кассовое оборудование постепенно совершенствовалось, чтобы ведение предпринимательской деятельности стало проще.

Преимущества онлайн-кассы

На данный момент кассовое оборудование изменилось и стало значительно удобнее в использовании. Отчасти именно по этой причине онлайн касса для ип стала использоваться буквально повсеместно. Но на самом деле преимуществ у новых модификаций кассового оборудования значительно больше:

  • Налоговому органу стало значительно проще отслеживать передвижение денежных средств, поскольку вся информация поступает автоматически;
  • Необходимость в выездных проверках пропала практически полностью;
  • Для предпринимателей существенно упростилась процедура постановки на учет приобретенного кассового оборудования. Сегодня все можно сделать через интернет за несколько минут;
  • Обслуживание онлайн-касс значительно доступнее по стоимости;
  • Для предпринимателей была значительно упрощена процедура ведения отчетной документации;
  • Сотрудники больше не имеют возможности совершать различные манипуляции с чеками;
  • Решать спорные ситуации с клиентами стало также значительно проще за счет сохранности информации о проведенных операциях;
  • Потребителям теперь значительно проще вернуть не подошедший товар в магазин, поскольку нет необходимости хранить чек. Продавец может в любой момент восстановить чек и провести возврат;
  • Онлайн-кассы предоставляют клиентам электронную копию чека, которая позволяет потребителям упростить ведение собственного финансового менеджмента;
  • Вероятность обмана потребителя сведена к возможному минимуму. Это привело к тому, что у потребителей значительно увеличилось доверие к предпринимателям.

Разумеется, вместе с тем имеются также и определенные недостатки, но их в действительности не так уж и много:

  1. Для использования нового оборудования придется потратить немного времени на обучение сотрудников;
  2. Если не соблюдать действующее законодательство, то предприниматель может получить штраф;
  3. Затраты на первичную установку оборудования.

Таким образом, можно сделать уверенный вывод о том, что от перехода на онлайн-кассы выиграли абсолютно все участники рынка.

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