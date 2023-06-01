Преимущества и недостатки онлайн-кассы

Ни для кого не секрет, что предоставление потребителям возможности оплачивать выбранные товары и услуги является наиболее значимым в ведении предпринимательской деятельности. Однако, время не стоит на месте, а потому кассовое оборудование постепенно совершенствовалось, чтобы ведение предпринимательской деятельности стало проще.