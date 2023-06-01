Пострадали двое детей: внедорожник влетел в КАМАЗ на трассе Тюмень - Омск. Видео

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сейчас здесь ограничено движение машин.
«В ДТП пострадали водитель «Хендэ», а также его дочь и двое внуков 2-х и 10-ти лет, дети перевозились с соблюдением ПДД в автокресле и использованием ремня безопасности. Все пострадавшие доставлены в больницу», - сообщили в ГИБДД.
На место инцидента дежурят инспекторы ДПС, они регулируют движение.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на трассе Тюмень – ХМАО около Тобольска. Тут столкнулись два грузовика.