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Пострадали двое детей: внедорожник влетел в КАМАЗ на трассе Тюмень - Омск. Видео

1 июня 2023, 11:56
Фото: ГИБДД

КАМАЗ разбил внедорожник на трассе Тюмень - Омск, пострадали дети. Видео

На трассе Тюмень - Омск в Абатском районе столкнулись «Хендэ» и КАМАЗ. По предварительным данным, водитель легковушки мог потерять сознание.
Видео: ГИБДДГИБДД

Сейчас здесь ограничено движение машин.

«В ДТП пострадали водитель «Хендэ», а также его дочь и двое внуков 2-х и 10-ти лет, дети перевозились с соблюдением ПДД в автокресле и использованием ремня безопасности. Все пострадавшие доставлены в больницу», - сообщили в ГИБДД.

На место инцидента дежурят инспекторы ДПС, они регулируют движение.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на трассе Тюмень – ХМАО около Тобольска. Тут столкнулись два грузовика.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Видео
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