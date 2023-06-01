День защиты детей в Тюмени будет жарким, но пасмурным

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:48
Updated Сегодня, 01:48
В дневные часы воздух прогреется до +30 градусов, по сервису «Гисметео», с 14.00 — до +32 градусов. Небо будет затянуто облаками, однако дождя не обещают.
Вечером температура останется такой же, но изменится направление ветра: с южного на юго-западное. При этом днем ветер будет довольно сильным: его порывы могут достичь 12 м/с.
К ночи похолодает до +22 градусов. Направление ветра сменится на западное.
Ранее «Наш город» писал, что на этих выходных в Тюмени ожидается до +35 градусов, малооблачно, осадков также не прогнозируют