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День защиты детей в Тюмени будет жарким, но пасмурным

1 июня 2023, 01:47
Фото: 1MI

Пасмурная погода без осадков и до +32 градусов ожидается в Тюмени 1 июня

По данным сервиса «Яндекс. Погода», синоптики уже с утра обещают +25 градусов.
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Тюмень

В дневные часы воздух прогреется до +30 градусов, по сервису «Гисметео», с 14.00 — до +32 градусов. Небо будет затянуто облаками, однако дождя не обещают.

Вечером температура останется такой же, но изменится направление ветра: с южного на юго-западное. При этом днем ветер будет довольно сильным: его порывы могут достичь 12 м/с.

К ночи похолодает до +22 градусов. Направление ветра сменится на западное.

Ранее «Наш город» писал, что на этих выходных в Тюмени ожидается до +35 градусов, малооблачно, осадков также не прогнозируют

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Жара#Лето#Общество#Новости тюмени#Тюмень
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