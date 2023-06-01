Отменен режим ЧС, съезд в районе ТЭЦ-2 в Тюмени перекроют, май был самым засушливым

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В Тюменской области с 1 июня отменяется режим чрезвычайной ситуации.
Постановление уже подписал губернатор. При этом тюменские власти продлили действие особого противопожарного режима до 24 июня 2023 года. На данный момент запреты на разведение открытого огня и посещения лесов сохранены.
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами с 04.06.2023 по 24.06.2023», — указано в документе.
Съезд с развязки обхода Тюмени в районе ТЭЦ-2 перекроют для устранения провала.
Со 2 июня дорожные службы перекроют этот участок трассы, здесь нужно провести срочный ремонт.
Водителям рекомендуют объезжать данный участок дороги, здесь образовался провал. Из-за ремонта тут будут большие пробки, тем более, что трассу перекроют в пятницу.
Май в этом году в Тюменской области стал одним из самых жарких за всю 130-летнюю историю наблюдений.
Ранее знойная погода в мае наблюдалась в 2021 году. Тогда температура воздуха доходила до +33.
По прогнозам метеорологов, начало июня также ожидается сухим и жарким. В ближайшие шесть дней температура воздуха составит +29…+35 в дневные часы. Но на следующей неделе ожидаются осадки до 2 мм, зной спадет только 6 июня. В этот день термометры покажут +13…+17 ночью и +21…+23 днем.
Заметим, что в Тюмени с катастрофической скоростью продолжает убыть вода в Туре. По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в реке составляет 6 сантиметров над нулевой отметкой. За минувшие сутки он понизился на 7 сантиметров.
По данным истории наблюдений, минимальный уровень воды в Туре 1 июня, 148 сантиметров, был зарегистрирован в 2011 году, максимальный, 816 сантиметров, в 2022 году.