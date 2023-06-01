Отменен режим ЧС, съезд в районе ТЭЦ-2 в Тюмени перекроют, май был самым засушливым

По прогнозам метеорологов, начало июня также ожидается сухим и жарким. В ближайшие шесть дней температура воздуха составит +29…+35 в дневные часы. Но на следующей неделе ожидаются осадки до 2 мм, зной спадет только 6 июня. В этот день термометры покажут +13…+17 ночью и +21…+23 днем.