Опять пробки: рабочие на сутки перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2 в Тюмени

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Водителям рекомендуют объезжать данный участок, здесь образовался провал. По данным паблика ВК «ЧС Тюмень», из-за ремонта тут будут большие пробки, тем более, что трассы перекроют в пятницу.
Восстановительные работы начнутся в 16:00 2 июня, объехать участок будет возможно по клеверной развязке. Здесь часто образуются заторы в вечерний час пик.
Ранее «Наш город» сообщал, что в западной части объездной дороги собираются пробки в 3 километра из-за ремонта участка около улицы Ямской.