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Опять пробки: рабочие на сутки перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2 в Тюмени

1 июня 2023, 12:14
Фото: Яндекс карты

Дорожные службы перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2 в Тюмени. Скрин

В областной столице 2 июня дорожники перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2. Здесь нужно провести срочный ремонт трассы.

Водителям рекомендуют объезжать данный участок, здесь образовался провал. По данным паблика ВК «ЧС Тюмень», из-за ремонта тут будут большие пробки, тем более, что трассы перекроют в пятницу.  

Восстановительные работы начнутся в 16:00 2 июня, объехать участок будет возможно по клеверной развязке. Здесь часто образуются заторы в вечерний час пик. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в западной части объездной дороги собираются пробки в 3 километра из-за ремонта участка около улицы Ямской.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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