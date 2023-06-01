Новые авиарейсы стали доступны жителям Тобольска с 1 июня

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По данным сервиса Яндекс.Касса, авиарейсы в Новый Уренгой и Самару будут выполняться по четвергам и субботам. Увеличится число рейсов в Москву, теперь в столицу можно будет улететь 3 раза в неделю.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на проблемы с покупкой авиабилетов в Ачиры, Иземеть, Ишменево (Заболотье). Тут возникают большие очереди. Граждане официально обратились к руководству Utair.