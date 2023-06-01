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Новые авиарейсы стали доступны жителям Тобольска с 1 июня

1 июня 2023, 10:23
Фото: 1MI

Жителям Тобольска стали доступны новые авиарейсы на Ямал и в Татарстан

Новые рейсы запустили из аэропорта Ремезов (Тобольск) в Новый Уренгой (ЯНАО), Самару и Бугульму (Татарстан). Эти полёты субсидируются из регионального бюджета.

По данным сервиса Яндекс.Касса, авиарейсы в Новый Уренгой и Самару будут выполняться по четвергам и субботам. Увеличится число рейсов в Москву, теперь в столицу можно будет улететь 3 раза в неделю.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались на проблемы с покупкой авиабилетов в Ачиры, Иземеть, Ишменево (Заболотье). Тут возникают большие очереди. Граждане официально обратились к руководству Utair.

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#Общество#Тюменцы#Авиация#Авиакомпании#Авиарейсы#Александр Мязин
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