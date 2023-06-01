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«Магнит» продает в Тюмени большой офисно-складской комплекс за 97 млн рублей. Фото

1 июня 2023, 12:52
Фото: Авито

Большой офисно-складской комплекс продается в Тюмени за 97 млн рублей. Фото

В областной столице выставили на торги офисно-складской комплекс. По данным сайта объявлений, его площадь составляет 2 716 квадратных метров.

Объект недвижимости и земельный участок оцениваются в 97,4 миллиона рублей. Комплекс строений находится по адресу: Тюмень, улица Аккумуляторная, д.1, стр.1.

«Федеральная торговая сеть «Магнит» предлагает к продаже офисно-складской комплекс. Помещение – 2 716,7 кв.м, (кадастровый номер 72:23:02150022177). Земельный участок – 4 154 кв.м. Двухэтажное здание (+антресоль), состояние конструктивов хорошее. Складская зона - 1 951,3 кв.м. Офисы - 632 кв.м.», - сообщается в объявлении на сайте Авито.

Высота потолков склада до 13 метров, имеются все коммуникации (газовая котельная, водоснабжение, водоснабжение центральные, электричество). Владельцы здания отмечают, что прием коммерческих предложений производится в срок до 13.06.2023 включительно с 9 до 18 часов по московскому времени.

Стоимость квадратного метра склада почти 36 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения помещения в торговом центре «Матрица» на Пермякова оцениваются в 67 тысяч за «квадрат».

«Наш город» сообщал, что в последнее время на рынке недвижимости Тюмени увеличилось предложение коммерческой недвижимости. Офисы в центре областной столицы и стоимостью от 200 миллионов рублей могут продаваться годами. Например, за недострой у пруда Утиного просят 650 млн. В Тюмени уже десятый год не могут продать здание медцентра, он располагается на 50 лет ВЛКСМ, 71б/1. Его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. Указано, что готовность объекта около 70%, отсутствует отделка внутри здания. Собственник полагает, что объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов. В последнее время коммерсанты стали чаще сдавать в аренду стоматологические кабинеты и продают местные аптеки. Многие из них не выдерживают конкуренции с сетевыми компаниями.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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