«Магнит» продает в Тюмени большой офисно-складской комплекс за 97 млн рублей. Фото

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Объект недвижимости и земельный участок оцениваются в 97,4 миллиона рублей. Комплекс строений находится по адресу: Тюмень, улица Аккумуляторная, д.1, стр.1.
«Федеральная торговая сеть «Магнит» предлагает к продаже офисно-складской комплекс. Помещение – 2 716,7 кв.м, (кадастровый номер 72:23:02150022177). Земельный участок – 4 154 кв.м. Двухэтажное здание (+антресоль), состояние конструктивов хорошее. Складская зона - 1 951,3 кв.м. Офисы - 632 кв.м.», - сообщается в объявлении на сайте Авито.
Высота потолков склада до 13 метров, имеются все коммуникации (газовая котельная, водоснабжение, водоснабжение центральные, электричество). Владельцы здания отмечают, что прием коммерческих предложений производится в срок до 13.06.2023 включительно с 9 до 18 часов по московскому времени.
Стоимость квадратного метра склада почти 36 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения помещения в торговом центре «Матрица» на Пермякова оцениваются в 67 тысяч за «квадрат».
«Наш город» сообщал, что в последнее время на рынке недвижимости Тюмени увеличилось предложение коммерческой недвижимости. Офисы в центре областной столицы и стоимостью от 200 миллионов рублей могут продаваться годами. Например, за недострой у пруда Утиного просят 650 млн. В Тюмени уже десятый год не могут продать здание медцентра, он располагается на 50 лет ВЛКСМ, 71б/1. Его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. Указано, что готовность объекта около 70%, отсутствует отделка внутри здания. Собственник полагает, что объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов. В последнее время коммерсанты стали чаще сдавать в аренду стоматологические кабинеты и продают местные аптеки. Многие из них не выдерживают конкуренции с сетевыми компаниями.