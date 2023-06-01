«Магнит» продает в Тюмени большой офисно-складской комплекс за 97 млн рублей. Фото

«Наш город» сообщал, что в последнее время на рынке недвижимости Тюмени увеличилось предложение коммерческой недвижимости. Офисы в центре областной столицы и стоимостью от 200 миллионов рублей могут продаваться годами. Например, за недострой у пруда Утиного просят 650 млн. В Тюмени уже десятый год не могут продать здание медцентра, он располагается на 50 лет ВЛКСМ, 71б/1. Его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. Указано, что готовность объекта около 70%, отсутствует отделка внутри здания. Собственник полагает, что объект подойдет для апартаментов, офисов, спортивного комплекса, ресторанов. В последнее время коммерсанты стали чаще сдавать в аренду стоматологические кабинеты и продают местные аптеки. Многие из них не выдерживают конкуренции с сетевыми компаниями.