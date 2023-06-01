Денис Буцаев: На Ставрополье будут перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла в год

«Кавминсервис» уже начала проектирование объекта. Его ввод в эксплуатацию планируется к концу 2024 года. В рамках ЭПП будет создан производственный комплекс, который будет заниматься сбором, обработкой и сортировкой отходов стекла, включая ТКО.