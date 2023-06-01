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Денис Буцаев: На Ставрополье будут перерабатывать более 80 тысяч тонн стекла в год

1 июня 2023, 13:41
Фото: Википедия
В Невинномысске (Ставропольский край) планируется построить объект по утилизации отходов стекла с ежегодной мощностью до 80 тысяч тонн. Комплекс появится на территории экопромышленного парка (ЭПП).

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что комплекс позволит увеличить объем утилизации отходов в регионе, включая твердые коммунальные отходы (ТКО), и сократить объем захоронения на свалках. Компания «Кавминсервис», занимающаяся утилизацией отходов стеклобоя, является потенциальным резидентом проекта, передает newstracker.ru.

«Кавминсервис» уже начала проектирование объекта. Его ввод в эксплуатацию планируется к концу 2024 года. В рамках ЭПП будет создан производственный комплекс, который будет заниматься сбором, обработкой и сортировкой отходов стекла, включая ТКО.

По данным РЭО, до конца 2024 года планируется создание восьми ЭПП: в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях.

ЭПП способствуют развитию экономики замкнутого цикла. На территории парков будут размещены предприятия, занимающиеся утилизацией отходов, это обеспечит ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

Резиденты парков также могут рассчитывать на льготы и другие меры государственной поддержки, установленные нормативно-правовыми актами субъекта РФ и Российской Федерации.

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