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Большие пробки в Тюмени на объездной дороге и Московском тракте. Скрин

1 июня 2023, 13:12
Фото: 2ГИС

На объездной дороге и Московском тракте пробки в 8 баллов

В областной столице 1 июня отмечаются большие пробки в 8 баллов. При этом в городе зарегистрировано только два дорожных происшествия.

В западной части объездной дороги вновь собралась пробка почти в 3 километра. Серьёзные заторы и на Московском тракте при выезде из города. Затруднения и на улице 50 лет ВЛКСМ, здесь идут ремонтные работы.

По данным 2ГИС аварии произошли на Мельникайте и 50 лет Октября. Обычно в час пик происходит от 4 до 8 ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что рабочие на сутки перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2 в Тюмени со 2 июня.

Опять пробки: рабочие на сутки перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2 в Тюмени
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#Александр Мязин
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