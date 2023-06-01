Большие пробки в Тюмени на объездной дороге и Московском тракте. Скрин

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В западной части объездной дороги вновь собралась пробка почти в 3 километра. Серьёзные заторы и на Московском тракте при выезде из города. Затруднения и на улице 50 лет ВЛКСМ, здесь идут ремонтные работы.
По данным 2ГИС аварии произошли на Мельникайте и 50 лет Октября. Обычно в час пик происходит от 4 до 8 ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что рабочие на сутки перекроют съезд развязки в районе ТЭЦ-2 в Тюмени со 2 июня.