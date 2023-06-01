Всего в 10 км от города, в области, на берегу озера Верхнее Кривое, расположена одна из самых популярных туристических баз, рассчитанная на любой бюджет. Добраться до нее можно по Салаирскому тракту на личном транспорте. Комплекс представляет собой современный термальный курорт — он находится на настоящих горячих источниках, поэтому купальный сезон здесь не закрывается никогда.