Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Всего в 10 км от города, в области, на берегу озера Верхнее Кривое, расположена одна из самых популярных туристических баз, рассчитанная на любой бюджет. Добраться до нее можно по Салаирскому тракту на личном транспорте. Комплекс представляет собой современный термальный курорт — он находится на настоящих горячих источниках, поэтому купальный сезон здесь не закрывается никогда.
Территория комплекса занимает площадь в 12 гектаров, для размещения на базе за городом предлагаются различные варианты, в том числе в комфортабельных номерах нескольких корпусов. Размещение на выходных обойдется недорого.
Комплекс на Велижанском тракте в Тюмени — отличный вариант для тех, кто любит проводить время на природе и предпочитает останавливаться в отдельных домиках. На территории турбазы есть все условия для купания и свой пляж. Сам формат размещения можно охарактеризовать как экостиль.
Многообразие вариантов размещения предоставляет возможности для времяпрепровождения как с детьми и семьей, так и большими компаниями друзей.
Еще один вариант — комплекс в районе деревни Тоболтура, в 200 км от Тюмени, в области. Добраться до нее можно под Тобольскому тракту. База расположена на берегу живописного озера, в окружении природы. На территории комплекса есть уютные домики, баня, сауна, возможности для рыбалки.
Комплекс на озере Липовом, рядом с деревней Березняки, тоже подойдет для летнего времяпрепровождения жителей Тюмени. На территории комплекса для проживания предусмотрены комфортабельные отдельные домики, есть бани, оборудованные купелями, также можно приготовить барбекю и порыбачить. Для мероприятий есть банкетный зал.
Те, кто любит рыбалку, летом 2023 года могут отправиться в комплекс, расположенный на Ялуторовском тракте, в 124 км от Тюмени. База отдыха находится в живописном месте — на берегу реки Гришина, где можно половить рыбу и полюбоваться природой.
Большая территория комплекса — идеальное место для прогулок, разные форматы размещения подходят для времяпрепровождения в любом составе, в том числе большими компаниями, и обойдутся недорого.
Комплекс возле села Яр также подойдет для тех, кто любит посидеть на природе с удочкой. Однако на территории комплекса есть возможности и для других видов досуга, например оздоровительного — за счет наличия бассейна с минеральной водой.
Тем, кто предпочитает отдых в экостиле, наверняка понравится база в Исетском, в 80 км от Тюмени по Червишевскому тракту. Это полноценная ферма с возможностями для спокойного времяпрепровождения на природе, в том числе с гостевыми домами и разными вариантами размещения по демократичным ценам.
Прекрасное место для отпуска в летние месяцы — современный экопарк в Онохино, который легко найти по карте. На территории базы отдыха есть коттеджи, корпуса с номерами. Предусмотрено множество возможностей для активного отдыха, занятий спортом. Гордость комплекса — бассейн с термальной водой.
База отдыха в 27 км от Тюмени рядом с поселком Новотарманский известна тем, что на ее территории находится самый большой бассейн с минеральной водой во всем Уральском федеральном округе. На отдых сюда приезжают не только жители Тюмени, но и туристы из соседних областей.
Для отдыха с детьми идеально подойдет турбаза в поселке Винзили, расположенная недалеко от Тюмени, на горячих источниках, в окружении живописного хвойного леса. Здесь множество возможностей для активного отдыха — в частности, дети могут проводить время в современной и прекрасно оборудованной игровой зоне.
Одно из самых популярных мест отдыха у тюменцев — база в районе села Карабаш. Добраться до нее можно по Ялуторовскому шоссе — комплекс находится всего в 60 км от города. На его территории есть возможности для занятий различными видами спорта, а также для детского досуга, в том числе игровая площадка.