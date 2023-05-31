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Published Сегодня, 15:05

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Загорелось поле: около Тюмени новый пожар, дым видно за километр. Фото

31 мая 2023, 15:05
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Около Тюмени загорелось поле с сухой травой. Фото

Около Тюмени в Антипино горит поле. О возгорании сообщили горожане через социальные сети, дым видно за километр от места происшествия.

По данным паблика «ЧС Тюмень», на место ЧП вызвали спасателей МЧС, горит сухая трава. В ближайшие дни в города станет ещё жарче, в субботу воздух прогреется до + 35 градусов, дождей не ожидается. Более того, синоптики ожидают порывы ветра до 11-12 метров в секунду. 

Утром «Наш город» сообщал, что в областной столице снова пахнет гарью, концентрация вредных веществ превысила норму в 1,8 раза. В Тюменской области на 31 мая действовали 4 очага лесных пожаров.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени
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