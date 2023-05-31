Загорелось поле: около Тюмени новый пожар, дым видно за километр. Фото

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По данным паблика «ЧС Тюмень», на место ЧП вызвали спасателей МЧС, горит сухая трава. В ближайшие дни в города станет ещё жарче, в субботу воздух прогреется до + 35 градусов, дождей не ожидается. Более того, синоптики ожидают порывы ветра до 11-12 метров в секунду.
Утром «Наш город» сообщал, что в областной столице снова пахнет гарью, концентрация вредных веществ превысила норму в 1,8 раза. В Тюменской области на 31 мая действовали 4 очага лесных пожаров.