Ямальские власти компенсируют участникам СВО и их детям затраты на проезд в отпуск

Так, в округе детям из семей военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации, полностью компенсируют стоимость билетов в отпуск и обратно. Размер компенсации при этом не должен превышать 30 тысяч рублей. Мера будет распространяться сразу на несколько категорий ямальцев: это дети до 18 лет, неработающие и не вступившие в брак студенты до 23 лет.