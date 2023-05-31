Ямальские власти компенсируют участникам СВО и их детям затраты на проезд в отпуск

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на открытии в Салехарде филиала госфонда «Защитники Отечества» анонсировал новые меры поддержки для военнослужащих СВО и их семей.
«Россия — страна с насыщенной историей, пережившая войны и конфликты, но такие центры не создавались. И часто защитники Родины были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы. Сегодня государство принципиально по-другому выстраивает работу, открывая фонды, которые помогут в любых вопросах. Все наши региональные меры будем предоставлять и в дальнейшем. Готовы их улучшать и расширять, где необходимо — принимать отдельные решения», — заявил Дмитрий Артюхов.
Так, в округе детям из семей военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации, полностью компенсируют стоимость билетов в отпуск и обратно. Размер компенсации при этом не должен превышать 30 тысяч рублей. Мера будет распространяться сразу на несколько категорий ямальцев: это дети до 18 лет, неработающие и не вступившие в брак студенты до 23 лет.
Действие меры будет распространяться на поездки, совершенные с 1 мая до 30 сентября включительно. Чтобы возместить расходы, нужно будет обратиться в департамент социальной защиты населения ЯНАО с заявлением и предоставить оригиналы проездных документов. В настоящее время для запуска меры поддержки оформляются необходимые нормативно-правовые документы.
Также Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос бесплатного проезда на рейсах авиакомпании «Ямал» для военнослужащих, возвращающихся домой в отпуска. В мае для ямальских участников СВО, их супругов и детей уже введена фиксированная цена на авиабилеты. Подробные условия для приобретения билетов можно узнать на сайте региональной авиакомпании. Кстати, в ЯНАО с первых дней мобилизации работает большой комплекс мер поддержки — от выплат и реабилитационных сертификатов на восстановление здоровья до бесплатного проезда детей бойцов в общественном транспорте.