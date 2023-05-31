В Тюменской области отменили режим ЧС, но посещать лес все еще запрещено

Также отмечено, что органам управления и сил РСЧС поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды, вести мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Также следует следить за соблюдением гражданами запретов, установленных постановлением «О введении особого противопожарного режима».