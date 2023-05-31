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В Тюменской области отменили режим ЧС, но посещать лес все еще запрещено

31 мая 2023, 16:06
Фото: МЧС

В Тюменской области отменили режим ЧС, введенный из-за пожаров

В Тюменской области с 1 июня будет отменен режим ЧС, введенный почти месяц назад, 7 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
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Тюмень
«В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением природных пожаров, ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органом управления и сил муниципальных звеньев, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — указано в опубликованном документе.

Также отмечено, что органам управления и сил РСЧС поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды, вести мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Также следует следить за соблюдением гражданами запретов, установленных постановлением «О введении особого противопожарного режима».

В регионе сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продлят запрет на посещение лесов до 24 июня. Соответствующие проект изменений в постановление «О введении особого противопожарного режима» подготовил департамент лесного комплекса Тюменской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#ЧС#Режим ЧС#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Александр Моор
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