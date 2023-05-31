В Тюменской области отменили режим ЧС, но посещать лес все еще запрещено

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
«В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением природных пожаров, ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органом управления и сил муниципальных звеньев, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — указано в опубликованном документе.
Также отмечено, что органам управления и сил РСЧС поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды, вести мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов. Также следует следить за соблюдением гражданами запретов, установленных постановлением «О введении особого противопожарного режима».
В регионе сохранен запрет на посещение лесов, разведение открытого огня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продлят запрет на посещение лесов до 24 июня. Соответствующие проект изменений в постановление «О введении особого противопожарного режима» подготовил департамент лесного комплекса Тюменской области.