В Тюменской области ликвидировали нарколабораторию. В ней произвели 3 кг наркотиков

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По данным прокуратуры Тюменской области, для этого они арендовали дом в г. Ишим, получили от соучастников в сети Интернет детальные инструкции.
«В период с 24 января по 25 февраля 2022 года мужчины изготовили более 3,7 кг синтетических наркотиков», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Приговор вынесен в отношении 61-летнего жителя ХМАО и 51- летнего жителя Московской области. Их отправили в колонию на 15 и 16 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 членов ОПГ продававшей наркотики в Тюмени.