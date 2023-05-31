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В Тюменской области ликвидировали нарколабораторию. В ней произвели 3 кг наркотиков

31 мая 2023, 10:55
Фото: 1MI

Нарколабораторию закрыли в Тюменской области. Ее организовали два человека

Тюменский суд вынес обвинительный вердикт жителю ХМАО и москвичу. Они признаны виновными в организации производства 3,7 кг наркотических средств.

По данным прокуратуры Тюменской области, для этого они арендовали дом в г. Ишим, получили от соучастников в сети Интернет детальные инструкции.

«В период с 24 января по 25 февраля 2022 года мужчины изготовили более 3,7 кг синтетических наркотиков», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Приговор вынесен в отношении 61-летнего жителя ХМАО и 51- летнего жителя Московской области. Их отправили в колонию на 15 и 16 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 членов ОПГ продававшей наркотики в Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Уголовные дела#Дела судебные
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