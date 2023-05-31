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В Тюмени вторые сутки продолжаются поиски тела девушки, упавшей с моста в реку

31 мая 2023, 06:12
Фото: 2 ГИС

В Тюмени вторые сутки продолжаются поиски тела утонувшей девушки

В Тюмени водолазы вторые сутки продолжают поиски тела девушки, упавшей в Туру с моста Челюскинцев.
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Тюмень
Видео: Паблик Тюмень
«Пока информации никакой нет. Поисковые работы продолжаются», — сообщил «Нашему Городу» начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

Трагедия произошла накануне утром, в начале восьмого утра. По словам очевидцев, пара молодых людей поссорилась, после чего девушка спрыгнула с моста в реку. Мужчина прыгнул следом за ней. К сожалению, молодая пара утонула.

Тело мужчины водолазы достали со дна Туры практически через 10 часов после трагедии. По данным ТОСЭР, работы осложняет нулевая видимость в воде.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на озере Липовом утонул 16-летний подросток. По словам мамы мальчика, он не умел плавать. В настоящее время проверку по факту трагедии ведет Следственный комитет.

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