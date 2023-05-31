В Тюмени вторые сутки продолжаются поиски тела девушки, упавшей с моста в реку

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
«Пока информации никакой нет. Поисковые работы продолжаются», — сообщил «Нашему Городу» начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.
Трагедия произошла накануне утром, в начале восьмого утра. По словам очевидцев, пара молодых людей поссорилась, после чего девушка спрыгнула с моста в реку. Мужчина прыгнул следом за ней. К сожалению, молодая пара утонула.
Тело мужчины водолазы достали со дна Туры практически через 10 часов после трагедии. По данным ТОСЭР, работы осложняет нулевая видимость в воде.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на озере Липовом утонул 16-летний подросток. По словам мамы мальчика, он не умел плавать. В настоящее время проверку по факту трагедии ведет Следственный комитет.