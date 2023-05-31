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Published Сегодня, 04:07

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В Тюмени снова пахнет гарью. Где горит?

31 мая 2023, 04:07
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмень вернулся запах гари

Жители Тюмени сообщают о запахе гари. По словам горожан, запах дыма ощущается в разных районах областной столицы.
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Тюмень

По информации IQAir, уровень качества воздуха находится в норме. Однако концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе превышает нормативное значение в 1,8 раза.

На данный момент на территории Тюменской области действуют четыре лесных локализованных пожара. Термоточки зарегистрированы Тобольском, Аромашевском, Уватском, Нижнетавдинском, Вагайском районах. Вероятнее всего, запах дыма в Тюмень несет ветер из Тобольского и Уватского районов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшую неделю ожидается жаркая погода. В первый день лета столбики термометров поднимутся до +30…+32.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Смог#Дым#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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