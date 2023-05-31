В Тюмени снова пахнет гарью. Где горит?

На данный момент на территории Тюменской области действуют четыре лесных локализованных пожара. Термоточки зарегистрированы Тобольском, Аромашевском, Уватском, Нижнетавдинском, Вагайском районах. Вероятнее всего, запах дыма в Тюмень несет ветер из Тобольского и Уватского районов.