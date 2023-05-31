В Тюмени снова пахнет гарью. Где горит?

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По информации IQAir, уровень качества воздуха находится в норме. Однако концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе превышает нормативное значение в 1,8 раза.
На данный момент на территории Тюменской области действуют четыре лесных локализованных пожара. Термоточки зарегистрированы Тобольском, Аромашевском, Уватском, Нижнетавдинском, Вагайском районах. Вероятнее всего, запах дыма в Тюмень несет ветер из Тобольского и Уватского районов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшую неделю ожидается жаркая погода. В первый день лета столбики термометров поднимутся до +30…+32.