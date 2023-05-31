В Тюмени продают замок за 38 млн рублей, запрет на посещение лесов до 24 июня

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Под Тюменью продают недостроенный замок за 38 млн рублей.
Строение продают уже не первый год, ещё в марте объект незавершённого строительства стоил почти 70 млн. По данным сайта fund72.ru, его площадь около 800 квадратных метров. Здание готово только на 62%.
Строение находится тюменском районе, МО Московское, 194 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» в Патрушево.
В Тюменской области запрет на посещение лесов могут продлить до 24 июня.
Власти планируют продлить действие особого противопожарного режима до 24 июня. Соответствующий документ опубликовал региональный департамент лесного комплекса.
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 04.06.2023 по 24.06.2023“. Настоящее постановление вступает в силу с 04 июня 2023 года», — указано в нормативно-правовом акте.
Стоит добавить, что с начала мая в регионе действует режим ЧС. Запрещено разведение огня, посещение лесов, природных водоемов, за исключением зон отдыха с благоустроенными пляжами.
«Была бронь»: отец через суд пытается вернуть мобилизованного сына.
Тюменский суд несколько раз отказывал в иске. Мужчина уверен, что его сына не должны были мобилизовать. Но на этот раз Калининский районный суд рассмотрит это дело.
«Сына мобилизовали, хотя он работает в нефтяной компании и были документы на бронь», — сообщил «Нашему городу» законный представитель административного истца Михаил Кружинов.
Иск в суд был подан ещё в 2022 году. Его несколько раз отказывались принимать. Юрист сообщает, что отец прошел все инстанции, чтобы добиться хотя бы назначения рассмотрения дела.
Сегодня состоится предварительное заседание, истец и его представитель надеются, что дело все же назначат к рассмотрению и выслушают доводы отца.