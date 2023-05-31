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В Тюмени откроют фонд поддержки, созданный по указу Путина

31 мая 2023, 05:43
Фото: 1MI

В Тюмени откроют фонд, созданный по указу президента Путина

Филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» начнет работать с 1 июня в Тюменской области. Открытие организации состоится сегодня по адресу Приисковый переулок, 12.

Участие в торжественном мероприятии примет губернатор Тюменской области Александр Моор.

Координаторы фонда будут вести персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибших военнослужащего. Оказывать семьям бойцом и участникам СВО социальную, медицинскую, психологическую поддержку.

1 июня, в четверг, здесь пройдет первое мероприятие — акция «Защитим наше будущее» для детей из семей погибших участников СВО и семей военнослужащих.

Ранее «Наш Город» писал, что подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин 3 апреля 2023 года.

Накануне филиалы Государственного фонда поддержки участников СВО открылись в Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Пермском краях, Архангельской, Магаданской, Нижегородской, Сахалинской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, ХМАО, ЯНАО и других регионах России.

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