В Тюмени откроют фонд поддержки, созданный по указу Путина

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Участие в торжественном мероприятии примет губернатор Тюменской области Александр Моор.
Координаторы фонда будут вести персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибших военнослужащего. Оказывать семьям бойцом и участникам СВО социальную, медицинскую, психологическую поддержку.
1 июня, в четверг, здесь пройдет первое мероприятие — акция «Защитим наше будущее» для детей из семей погибших участников СВО и семей военнослужащих.
Ранее «Наш Город» писал, что подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин 3 апреля 2023 года.
Накануне филиалы Государственного фонда поддержки участников СВО открылись в Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Пермском краях, Архангельской, Магаданской, Нижегородской, Сахалинской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, ХМАО, ЯНАО и других регионах России.