В Тюмени через месяц откроется ресторан CHIKO в ТЦ «Калинка»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
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Ранее сообщалось, что он откроется в Тюмени в начале июня, но сроки перенесли. Точка корейского стрит-фуда расположится в ТЦ «Калинка».
CHICKO — сеть корейских стритфуд-ресторанов с 3 февраля они работают в Екатеринбурге.
«Наш город» сообщал, что 22 мая после нескольких месяцев ремонта открылся ресторан «Вкусно и точка» на Цветном бульваре. Для посетителей доступны летние веранды для 30 человек. Стоит отметить, что ранее в здании 15 лет работал McDonald's.