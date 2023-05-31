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В Тюмени через месяц откроется ресторан CHIKO в ТЦ «Калинка»

31 мая 2023, 14:39
Фото: Паблик "Металлургический район Челябинск"
Интерьер ресторана в Челябинске

Ресторан корейского стрит-фуда CHIKO откроется в Тюмени в июле

В областной столице скоро откроется ресторан CHIKO. По данным паблика ВК «Темы Тюмени», он начнёт работу с 1 июля.

Ранее сообщалось, что он откроется в Тюмени в начале июня, но сроки перенесли. Точка корейского стрит-фуда расположится в ТЦ «Калинка».

CHICKO — сеть корейских стритфуд-ресторанов с 3 февраля они работают в Екатеринбурге.

«Наш город» сообщал, что 22 мая после нескольких месяцев ремонта открылся ресторан «Вкусно и точка» на Цветном бульваре. Для посетителей доступны летние веранды для 30 человек. Стоит отметить, что ранее в здании 15 лет работал McDonald's.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Ресторан
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