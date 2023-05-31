В Тюмени через месяц откроется ресторан CHIKO в ТЦ «Калинка»

«Наш город» сообщал, что 22 мая после нескольких месяцев ремонта открылся ресторан «Вкусно и точка» на Цветном бульваре. Для посетителей доступны летние веранды для 30 человек. Стоит отметить, что ранее в здании 15 лет работал McDonald's.