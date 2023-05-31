В результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошёл разлив нефтепродуктов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
ДТП произошло на 287 км автотрассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобильная авария привела к разливу нефтепродуктов.
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства. Она проводится специалистами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
Ранее «Наш город» писал, что накануне, 28 мая, в Нижнетавдинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб тюменец на мопеде.