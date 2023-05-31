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В результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошёл разлив нефтепродуктов

31 мая 2023, 07:55
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов

Информация о столкновении крупногабаритного транспорта в Тобольском районе появилась в интернете 29 мая 2023 года.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло на 287 км автотрассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобильная авария привела к разливу нефтепродуктов.

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства. Она проводится специалистами Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Ранее «Наш город» писал, что накануне, 28 мая, в Нижнетавдинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб тюменец на мопеде.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Нефть#Природоохранная прокуратура#Общество#Происшествия#Тюменцы#Тобольский район
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