УСТЭК за безопасные каникулы!

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сегодня, 30.05.2023, заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК Сергей Мозгонов напомнил о важных правилах безопасности в местах проведения ремонтных работ на теплосетях, приняв участие в круглом столе «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей», который прошел на площадке городского портала «МегаТюмень».
«УСТЭК приступила к летней ремонтной кампании. Многие участки трубопроводов, которые необходимо заменить, расположены во дворах многоквартирных домов. Работа специализированной техники (кранов, экскаваторов), укладка железобетонных каналов и труб, использование газовой резки и сварки привлекают особый интерес и внимание подрастающего поколения. УСТЭК напоминает, что рядом с местами проведения работ важно соблюдать осторожность», - подчеркнул Сергей Мозгонов.
В местах проведения ремонтных работ УСТЭК обязательно выставляются ограждения с предупреждающими знаками, однако именно диалог родителей с ребенком может максимально уберечь детей от опасности.
УСТЭК настоятельно рекомендует проговорить с детьми правила безопасного поведения вблизи проведения ремонтных работ:
- нельзя заходить за выставленные ограждения;
- нельзя подходить близко к месту работы техники, заглядывать в котлованы, проходить по территории выполнения работ для того, чтобы срезать свой путь;
- строительная площадка – не место для селфи и фото;
- нельзя ходить по трубопроводам, спускаться в тепловые камеры, играть вблизи тепловых сетей;
- опасно наступать на крышки люков;
- нельзя подходить к месту парения или разлива воды;
Если вы видите облако пара над землей ни в коем случае нельзя входить или пытаться пробежать сквозь него, это грозит серьезными последствиями для здоровья.
Важно! При обнаружении разлива воды, мест парения или провала на дороге сообщать в контакт-центр УСТЭК по телефону: 38-62-00.