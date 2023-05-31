Тюменцы жалуются на недоступность авиабилетов в Заболотье. В очередях сидят ночами

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Подписчик паблика «Типичный Тобольск» обратился к руководству авиакомпании Utair.
«Очень тяжело приобретать билеты в Ачиры, Иземеть, Ишменево (да, да, опять таки это Заболотье). Людям приходиться с ночи сидеть в очередях, иногда просто бесполезно и без толку», - сообщается в паблике «Типичный Тобольск».
«Рейсов надо больше и один рейс в неделю только до Ачир без заезда в другие деревни. В прошлом году мы просидели ночь у кассы, благо машина рядом стояла и грелись по очереди, но нервы с приобретением билетов туда и обратно потрепали знатно», - отметила Дамира Тачитдинова.
Ранее «Наш город» сообщал, что месяц назад в Тюменской области утвердили новые тарифы на 63 авиарейса в труднодоступные территории.