Тюменцев разбудил шум в районе Зареки минувшей ночью: оказалось, был пожар

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Подписчики паблика рассказали, что в сторону Заречного микрорайона двигались наряды ДПС.
«Горели мусорные баки возле Газовиков, 20 и 22. Хорошо так полыхало. Потушили быстро», — рассказала местная жительница в комментариях под постом.
В пресс-службе МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что информации о пожаре не поступало.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские фермеры массово бросают свои земли, потому что не имеют возможности купить новую технику. Многие участки остаются без владельцев, а это может привести к новым пожарам.