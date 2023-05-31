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Тюменцев разбудил шум в районе Зареки минувшей ночью: оказалось, был пожар

31 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что мусорные баки загорелись ночью 31 мая по улице Газовиков

Тюменцы в первом часу ночи сообщили о странном шуме Зарекой в паблике «ЧС Тюмень».

Подписчики паблика рассказали, что в сторону Заречного микрорайона двигались наряды ДПС.

«Горели мусорные баки возле Газовиков, 20 и 22. Хорошо так полыхало. Потушили быстро», — рассказала местная жительница в комментариях под постом.

В пресс-службе МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что информации о пожаре не поступало.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские фермеры массово бросают свои земли, потому что не имеют возможности купить новую технику. Многие участки остаются без владельцев, а это может привести к новым пожарам.

Фото: Анастасия Кабирова / ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Заречный микрорайон#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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