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Тюменскую компанию банкротят за миллионные долги. Она выполняла контракты мэрии

31 мая 2023, 10:40
Фото: 1MI

В Тюмени за налоговые долги банкротится компания выполнявшая муниципальные контракты

По данным картотеки арбитражных дел, налоговая банкротит ООО «Стройцентр». Организация ранее выполняла муниципальные контракты по ремонту.

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск регионального МИФНС №14 к тюменской компании ООО «Стройцентр» (дело №А70-11416/2023). По данным СБИС, компания имеет долги по налогам в размере 2 млн рублей и с 2020 года фактически не ведёт никакой деятельности.

Компания выполняла муниципальные контракты по ремонту в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что дочерняя структура компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Александр Мязин
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