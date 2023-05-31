Тюменскую компанию банкротят за миллионные долги. Она выполняла контракты мэрии

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск регионального МИФНС №14 к тюменской компании ООО «Стройцентр» (дело №А70-11416/2023). По данным СБИС, компания имеет долги по налогам в размере 2 млн рублей и с 2020 года фактически не ведёт никакой деятельности.
Компания выполняла муниципальные контракты по ремонту в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что дочерняя структура компании «Арсиб» задолжала налоговой почти миллиард рублей.