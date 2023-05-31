Тюменскую компанию банкротят за миллионные долги. Она выполняла контракты мэрии

Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал иск регионального МИФНС №14 к тюменской компании ООО «Стройцентр» (дело №А70-11416/2023). По данным СБИС, компания имеет долги по налогам в размере 2 млн рублей и с 2020 года фактически не ведёт никакой деятельности.