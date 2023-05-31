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Тюменский депутат обратился к президенту из-за огромной проблемы рейсов в Заболотье

31 мая 2023, 12:21
Фото: 1MI

В тюменском Заболотье огромные проблемы с нехваткой рейсов в Тобольск

Депутат думы Ачирского сельского поселения обратился к Путину из-за нехватки рейсов по маршруту Тобольск – Ишменева – Иземеть – Ачиры – Тобольск.

Люди летают в Заболотье на вертолёте Ми-8, но уже с 2016 года отмечается нехватка билетов. Депутаты и местные жители пожаловались в транспортную прокуратуру и им добавили 3 рейса, сейчас их 44 и вертолёты начинают курсировать с начала мая.

«Даже с добавленными тремя рейсами мест на авиаперелеты не хватает. Чтобы улететь в город Тобольск жители с часу ночи стоят в очередях. Иногда доходит до конфликтов между жителями», - сообщил в своём обращении председатель думы Ачирского сельского поселения Маметов Х.С.

Местные жители полагают, что проблема будет решена, если увеличить число рейсов до 80.

В октябре «Наш город» сообщал, что после замечаний прокуратуры в Заболотье не видно изменений с проблемой в авиасообщении.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Задержка рейса#Работа#Вертолеты
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