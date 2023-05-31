Тюменский депутат обратился к президенту из-за огромной проблемы рейсов в Заболотье

Люди летают в Заболотье на вертолёте Ми-8, но уже с 2016 года отмечается нехватка билетов. Депутаты и местные жители пожаловались в транспортную прокуратуру и им добавили 3 рейса, сейчас их 44 и вертолёты начинают курсировать с начала мая.