Тюменские власти планируют продлить запрет на посещение лесов

Ранее «Наш Город» писал, что особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 3 апреля 2023 года. С 7 мая на территории региона объявлен режим ЧС. Запрещено разведение огня, посещение лесов, природных водоемов, за исключением зон отдыха с благоустроенными пляжами.