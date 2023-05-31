Тюменские власти планируют продлить запрет на посещение лесов

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:43
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Подпункт 2.1 пункта 2 (запретить посещение гражданами лесов) дополнить словами „с 04.06.2023 по 24.06.2023“. Настоящее постановление вступает в силу с 04 июня 2023 года», — указано в нормативно-правовом акте.
Ранее «Наш Город» писал, что особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 3 апреля 2023 года. С 7 мая на территории региона объявлен режим ЧС. Запрещено разведение огня, посещение лесов, природных водоемов, за исключением зон отдыха с благоустроенными пляжами.