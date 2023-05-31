Тело 18-летней девушки, спрыгнувшей вчера с моста Челюскинцев, нашли

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Вододолазные работы на реке Тура прекращены, сообщили сегодня в поисково-спасательныой службе ГКУ ТО «ТОСЭР».
Напомним, что вчера ранним утром на мосту Челюскинцев случилась трагедия: 18-летняя тюменка спрыгнула в воду, вслед за ней в Туру упал молодой человек. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Вконтакте. Со слов тюменцев, местный рыбак стал свидетелем ссоры двух молодых людей, в результате которой произошло трагическое событие.
Тело 21-летнего мужчины нашли ещё вчера, а вот тело девушки искали почти сутки.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские следователи проводят проверку по факту гибели молодых горожан.