Тело 18-летней девушки, спрыгнувшей вчера с моста Челюскинцев, нашли

Напомним, что вчера ранним утром на мосту Челюскинцев случилась трагедия: 18-летняя тюменка спрыгнула в воду, вслед за ней в Туру упал молодой человек. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Вконтакте. Со слов тюменцев, местный рыбак стал свидетелем ссоры двух молодых людей, в результате которой произошло трагическое событие.