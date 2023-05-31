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Тело 18-летней девушки, спрыгнувшей вчера с моста Челюскинцев, нашли

31 мая 2023, 14:41
Фото: ГКУ ТО ТОСЭР

Тело утонувшей в реке Тура 18-летней тюменки достали 31 мая

Водолазы ГКУ ТО ТОСЭР извлекли тело юной девушки из реки Тура.
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Тура

Вододолазные работы на реке Тура прекращены, сообщили сегодня в поисково-спасательныой службе ГКУ ТО «ТОСЭР».

Напомним, что вчера ранним утром на мосту Челюскинцев случилась трагедия: 18-летняя тюменка спрыгнула в воду, вслед за ней в Туру упал молодой человек. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Вконтакте. Со слов тюменцев, местный рыбак стал свидетелем ссоры двух молодых людей, в результате которой произошло трагическое событие.

Тело 21-летнего мужчины нашли ещё вчера, а вот тело девушки искали почти сутки.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские следователи проводят проверку по факту гибели молодых горожан.

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#Утопленники#Тура#Мост на Челюскинцев#Суициды#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Трагедия#Елена Чебоксарова
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