СУЭНКО напоминает ребятам о правилах техники безопасности

Летом на улицах появляется много специализированной техники: экскаваторов, погрузчиков, кранов. Ведь именно в теплое время года проводятся основные земляные работы. В населенных пунктах прокладывают новые трубы, строят железобетонные каналы, тут и там работают сварочные и газосварочные аппараты. Все это может быть очень интересно детям. И — не менее опасно, чем нахождение вблизи энергообъектов.