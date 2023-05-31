СУЭНКО напоминает ребятам о правилах техники безопасности

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Чтобы эти прогулки были безопасными, сотрудники СУЭНКО решили напомнить о правилах поведения вблизи объектов электросетевого и коммунального комплексов.
Электрический ток не имеет ни цвета, ни запаха — его невозможно заметить. При этом он таит большую опасность для здоровья и даже жизни. Поэтому задача взрослых — рассказать детям и самим соблюдать установленные правила.
Летом на улицах появляется много специализированной техники: экскаваторов, погрузчиков, кранов. Ведь именно в теплое время года проводятся основные земляные работы. В населенных пунктах прокладывают новые трубы, строят железобетонные каналы, тут и там работают сварочные и газосварочные аппараты. Все это может быть очень интересно детям. И — не менее опасно, чем нахождение вблизи энергообъектов.
Запомни и соблюдай эти простые правила — и летние прогулки будут приятными и безопасными!