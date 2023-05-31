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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

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СУЭНКО напоминает ребятам о правилах техники безопасности

31 мая 2023, 08:09
Для школьников наступает долгожданная пора — летние каникулы. Теперь у ребят есть больше времени для прогулок.

Чтобы эти прогулки были безопасными, сотрудники СУЭНКО решили напомнить о правилах поведения вблизи объектов электросетевого и коммунального комплексов.

Как вести себя рядом с энергообъектами

Электрический ток не имеет ни цвета, ни запаха — его невозможно заметить. При этом он таит большую опасность для здоровья и даже жизни. Поэтому задача взрослых — рассказать детям и самим соблюдать установленные правила.

Памятка для детей:

  • Воздушные линии электропередачи, оборудование трансформаторных подстанций и распределительных щитов находятся под электрическим напряжением. Нельзя подниматься на опоры, строительные конструкции и оборудование трансформаторных подстанций, открывать их двери. Не приближайся к оборванным проводам ближе, чем на 4-8 м.
  • Нельзя бросать мячи, камни и другие предметы на провода и электроустановки. Получить удар электрическим током можно даже на расстоянии нескольких метров!
  • Нельзя запускать летательные аппараты, воздушных змеев или надувные шары в непосредственной близости от воздушных линий.
  • Если за провода зацепилась какая-нибудь вещь, попроси взрослых обратиться к энергетикам, чтобы помогли ее снять.
  • Опасно залазить на опоры, на крыши домов, гаражей и других строений, рядом с которыми проходят электропровода.
  • Обходи стороной провисшие, оборванные и лежащие на земле провода: они могут быть под напряжением.

Как вести себя в местах проведения ремонтных работ

Летом на улицах появляется много специализированной техники: экскаваторов, погрузчиков, кранов. Ведь именно в теплое время года проводятся основные земляные работы. В населенных пунктах прокладывают новые трубы, строят железобетонные каналы, тут и там работают сварочные и газосварочные аппараты. Все это может быть очень интересно детям. И — не менее опасно, чем нахождение вблизи энергообъектов.

Соблюдаем правила:

  • Играй подальше от мест, где проводятся раскопки! Работники управляют большой и тяжелой техникой и могут не заметить посторонних.
  • Не заходи за ограждения, где проходит ремонт. Земля может провалиться под тяжестью твоего тела!
  • Обходи стороной канализационные люки. Если увидишь открытый люк, обязательно сообщи взрослым об опасной находке. Закрытый люк тоже может обвалиться, и помочь выбраться смогут только взрослые.
  • Иногда под землей происходит порыв трубы с горячей или холодной водой, и на дороге появляется лужа. Приближаться к ней опасно: земля может провалиться прямо у тебя под ногами.
  • Сразу сообщи взрослым, если увидел на дороге провал или разлив воды! В Тюменской области звони по номеру 8-800-700-86-72, в Курганской — 8-800-700-40-50.

Запомни и соблюдай эти простые правила — и летние прогулки будут приятными и безопасными!

#Анастасия Ильина#Тюменская область
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