Сколько денег остается у тюменцев после всех трат?

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей являются Ямал (после минимальных расходов в семье с двумя детьми здесь остается 118 тысяч рублей, с одним ребенком – 135,2 тысячи), Москва (89,6 и 102,9 тысяч рублей), Сахалин (78,6 и 95,9 тысяч соответственно), Югра (77 и 94 тысячи соответственно). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург – потенциально возможный остаток денежных средств в семьях с одним ребенком составляет 76,9 тысяч, с двумя детьми – 90 тысяч рублей.