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Сколько денег остается у тюменцев после всех трат?

31 мая 2023, 03:41

Названы регионы, где живут самые состоятельные семьи. Тюмени в топ-10 нет

Тюменская область не вошла в топ-10 российских регионов по уровню благосостояния семей. По данным исследования РИА Новости, по этому показателю регион занял 11 место.
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Тюмень

Согласно указанным данным, после минимальных расходов в семье с двумя детьми у тюменцев остается лишь 50 тысяч 97 рублей,  в семье с одним ребенком – 65 тысяч 281 рубль.

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей являются Ямал (после минимальных расходов в семье с двумя детьми здесь остается 118 тысяч рублей, с одним ребенком – 135,2 тысячи), Москва (89,6 и 102,9 тысяч рублей), Сахалин (78,6 и 95,9 тысяч соответственно), Югра (77 и 94 тысячи соответственно). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург – потенциально возможный остаток денежных средств в семьях с одним ребенком составляет 76,9 тысяч, с двумя детьми – 90 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области размер средней заработной платы составляет 62,9 тысяч рублей, жители Тюмени ежемесячно зарабатывают в среднем 69,8 тысяч рублей. За последний год уровень доходов тюменцев вырос на 15%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Доходы#Семьи#Тюмень#Тюменская область
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