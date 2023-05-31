Рекламу вейпов хотят запретить тюменские депутаты

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне на три дня введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Спиртные напитки в магазинах нельзя будет приобрести 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России и 24 июня, в День молодежи.