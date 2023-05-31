Рекламу вейпов хотят запретить тюменские депутаты

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент.
«Внести в закон Тюменской области от 03.05.2002 „О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей изменение. После слова „никотинсодержащей продукции“ добавить „устройств для потребления никотинсодержащей продукции“, — указано в документе.
Это значит, что в Тюменской области запретят демонстрацию материалов, рекламирующих электронные сигареты, вейпы, систем IQOS и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне на три дня введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Спиртные напитки в магазинах нельзя будет приобрести 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России и 24 июня, в День молодежи.