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Рекламу вейпов хотят запретить тюменские депутаты

31 мая 2023, 07:08
Фото: Википедия

В Тюменской области могут запретить рекламу вейпов

Тюменские депутаты предложили запретить на территории региона рекламу алкогольной продукции, табачных изделий, никотиносодержащей продукции и устройств для потребления никотиносодержащей продукции.
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Тюмень

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент.

«Внести в закон Тюменской области от 03.05.2002 „О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей изменение. После слова „никотинсодержащей продукции“ добавить „устройств для потребления никотинсодержащей продукции“, — указано в документе.

Это значит, что в Тюменской области запретят демонстрацию материалов, рекламирующих электронные сигареты, вейпы, систем IQOS и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июне на три дня введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Спиртные напитки в магазинах нельзя будет приобрести 1 июня, в День защиты детей, 12 июня, в День России и 24 июня, в День молодежи.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменская областная Дума#Сигареты#Электронные сигареты#Вейпы#Тюменская область#Касается каждого
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