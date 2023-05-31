РАСО-2023: Победители получили награды

В номинации "Перехват инициативы" жюри присудило победу компаниям "Вкусно - и точка" - за яркую ребрендинговую кампанию; VK - за создание официального российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android в кратчайшие сроки; МТС Travel - за создание имиджа не только качественного сервиса, но и эксперта на рынке путешествий.