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РАСО-2023: Победители получили награды

31 мая 2023, 13:37
Фото: РАСО
В “Цифровом деловом пространстве” Москвы состоялась официальная церемония награждения премии РАСО-2023. Победители были объявлены в нескольких номинациях.

В номинации "Большая повестка" - за реализацию задач национального масштаба и следование долгосрочным приоритетам государства - лидерами стали “Росатом” (за реализацию проектов, связанных с долгосрочными приоритетами государства), “Сибур” (за обеспечение устойчивости отрасли и ее консолидацию) и X5 Group (за обеспечение продовольственной стабильности в условиях кризиса), пишет rostovgazeta.ru.

В номинации "Перехват инициативы" жюри присудило победу компаниям  "Вкусно - и точка" - за яркую ребрендинговую кампанию; VK - за создание официального российского магазина приложений для мобильных устройств на базе Android в кратчайшие сроки; МТС Travel - за создание имиджа не только качественного сервиса, но и эксперта на рынке путешествий.

В номинации "Идеальный шторм" (за сохранение и развитие репутационной платформы в условиях сложных внешних вызовов) лучшими стали “Тинькофф”, “Озон” и Московская биржа. РУСАЛ, “Полюс” и ГК “Дело” были награждены за положительные изменения в области экологической репутации.

В номинации "Бизнес-солидарность" победили СОНР, адвокатское бюро KR&P и Национальный ESG-альянс. Кроме того, компания “Авито” была отмечена специальным призом за эффективную самоорганизацию отрасли.

В номинации "Социализация бизнеса" были отмечены компании с наиболее эффективными социальными программами. Здесь выделили Х5 Group, “Авито” и Почта Банк. “Росатом”, “Московский метрополитен” и НСПК получили награду в номинации "Разрыв шаблона" за решительную трансформацию образа, быстрые и позитивные изменения в представлении о бренде.

В номинации "Большие амбиции" (за репутационный прорыв в сегменте МСП) победителями стали винодельня “Мысхако”, “РостАгроСервис”, MarketGuru, Delorook и Divno. В номинации "Для первого лица" победу одержали Александр Дюков (“Газпром нефть”), Федор Овчинников (“Додо Пицца”) и Владимир Потанин (“Норникель”).

Премия РАСО была учреждена в 2021 году с целью популяризации подходов к решению сложных и неординарных коммуникационных задач, связанных с эффективностью бизнеса. В этом году специальными партнерами премии стали компании “Авито” и “Тинькофф”, а информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

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