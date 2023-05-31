Поздравляем, у вас трешка: «Страна» дарит скидку на большие квартиры к 1 июня

Ещё один проект, который компания анонсировала в этом году — ЖК «Юнион». Этот комплекс — совместный продукт двух федеральных застройщиков: ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». Новый комплекс с собственной инфраструктурой будет возведен в районе улиц Интернациональной — Объездной, рядом с аэропортом Плеханово. Общая площадь застройки — 9 га. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. В четырех очередях запроектировано 8820 квартир и четыре многоуровневых паркинга с теплыми переходами в секции домов.