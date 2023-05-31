Поздравляем, у вас трешка: «Страна» дарит скидку на большие квартиры к 1 июня

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Улучшение жилищных условий — это важнейшая задача, которая стоит перед многими семьями с детьми. Мы надеемся, что акция поможет таким семьям обрести квартиру в мечты в лучших проектах Тюмени и Екатеринбурга, — прокомментировал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Во всех проектах застройщик уделяет большое внимание созданию комфортной и безопасной среды для игр и развития детей всех возрастов. Детские площадки в ЖК «Страны» построены по тематическим и индивидуальным эскизам: космические корабли и луноходы, мореплавательные корабли и ж/д локомотивы, медвежья берлога и северный чум.
Во дворах и плей-хабах на пешеходных бульварах организованы разноформатные зоны: спортивные, для отдыха на качелях, для работы, полосы препятствий, площадки для йоги, места для пикников и отдыха на специальном газоне, песочницы с тактильными предметами и развивающими текстурами, карусели, игровые комплексы, батуты, теневые шатры, стены для скалолазания и другие.
Напомним, что в Тюмени «Страна» реализует 6 проектов комфорт-класса, последним из которых стал жилой комплекс «Авторский» на участке КРТ по улице Ирбитская. В феврале 2023 года «Страна Девелопмент» получила разрешение на строительство первого дома. ЖК на улице Ирбитской будет состоять из 4 домов переменной этажности.
Всего планируется сдать 1727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. м. При реализации проекта застройщик планирует, помимо озеленения и благоустройства, предусмотреть место под детский сад. Весь проект планируется завершить в 2025 году.
Ещё один проект, который компания анонсировала в этом году — ЖК «Юнион». Этот комплекс — совместный продукт двух федеральных застройщиков: ГК «Страна Девелопмент» и Группы «Эталон». Новый комплекс с собственной инфраструктурой будет возведен в районе улиц Интернациональной — Объездной, рядом с аэропортом Плеханово. Общая площадь застройки — 9 га. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. В четырех очередях запроектировано 8820 квартир и четыре многоуровневых паркинга с теплыми переходами в секции домов.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
Реклама. ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЁЗДНЫЙ». Проектная декларация на наш дом.рф. strana.com