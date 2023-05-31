Последний день весны в Тюмени будет жарким

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
С обеда потеплеет до + 28 градусов. По информации сервиса «Яндекс Погода», ожидается переменная облачность, на протяжении дня будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого не превысит 4,2 м/с. Вечером небо затянется тучами.
Ночью тоже сохранится тепло — столбики теромометров покажут + 22 градуса. Ветер сменит направление на южное.
Осадков по-прежнему не прогнозируют.
Ранее «Наш город» писал, что аномальная жара в регионе продержится почти неделю.