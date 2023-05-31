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Последний день весны в Тюмени будет жарким

31 мая 2023, 01:35
Фото: 1MI

Переменная облачность и до +28 градусов ожидаются в Тюмени 31 мая

Столбики термометров покажут + 20 градусов к 8 утра, по данным сервиса «Гисметео».

С обеда потеплеет до + 28 градусов. По информации сервиса «Яндекс Погода», ожидается переменная облачность, на протяжении дня будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого не превысит 4,2 м/с. Вечером небо затянется тучами.

Ночью тоже сохранится тепло — столбики теромометров покажут + 22 градуса. Ветер сменит направление на южное.

Осадков по-прежнему не прогнозируют.

Ранее «Наш город» писал, что аномальная жара в регионе продержится почти неделю.

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#Елена Чебоксарова
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