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Published Сегодня, 17:08

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Пора на пляж: на выходных в Тюмени ожидается до + 35

31 мая 2023, 17:08
Фото: 1MI

На выходных тюменцы поедут на пляж. Ожидается до + 35

В областной столице становится всё жарче. Синоптики прогнозируют в Тюмени до + 35 градусов и отсутствие осадков.

По данным Гисметео, в субботу жители города могут поехать на пляж. Температура воздуха повысится днём до + 35 градусов, влажность около 47%. Малооблачная погода ожидается 3 июня ближе к 17:00.

В воскресенье жара немного спадёт, но днём до + 33 градусов. Почти весь день будет солнечно и без осадков. Скорость ветра 2-4 метра в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что официально разрешено купаться на базе «Верхний Бор» и около санатория «Сибирь». Между тем тюменцы приезжают на пляж у озера Липовое.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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