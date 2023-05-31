Пора на пляж: на выходных в Тюмени ожидается до + 35

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
По данным Гисметео, в субботу жители города могут поехать на пляж. Температура воздуха повысится днём до + 35 градусов, влажность около 47%. Малооблачная погода ожидается 3 июня ближе к 17:00.
В воскресенье жара немного спадёт, но днём до + 33 градусов. Почти весь день будет солнечно и без осадков. Скорость ветра 2-4 метра в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что официально разрешено купаться на базе «Верхний Бор» и около санатория «Сибирь». Между тем тюменцы приезжают на пляж у озера Липовое.