Подробности трагедии на мосту Челюскинцев: уже сутки в Тюмени ищут 18-летнюю девушку

В Тюменской области разрешено купаться только в двух водоемах — акватории озера Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний бор») и в водоеме, расположенном на территории оздоровительного центра «Сибирь». В ближайшее время в Тюмень придёт настоящая жара, температура воздуха поднимется до + 35 градусов и горожане потянутся к водоёмам. Только в минувшем году в Тюменской области утонули 42 человека, в том числе семь детей. Это на 40% больше, чем в 2021 году. В МЧС также напоминают, что водные процедуры можно приниматься только в специально отведенных местах.