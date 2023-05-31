Подробности трагедии на мосту Челюскинцев: уже сутки в Тюмени ищут 18-летнюю девушку

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По данным СКР по Тюменской области, сейчас проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, 30 мая 2023 года около 7 часов утра с моста Челюскинцев, на глазах очевидцев, упали в реку Тура двое молодых людей - 18-летняя девушка и 21-летний молодой человек», - сообщили следователи СКР.
Тело девушки ищут водолазы уже сутки.
«Наш город» сообщал, что 30 мая спасатели ТОСЭР нашли тело тюменца, который упал с моста. На это потребовалось около 9 часов.
Стоит отметить, что недавно в Тюмени в озере Липовом утонул 16-летний подросток. По словам Татьяны Борисовны, сын Максим, отдыхал в компании знакомых. В воде ребенок оказался случайно (он не умел плавать). По словам свидетелей, он боролся с одним из знакомых (не в шутку). В итоге оказался в воде на приличной глубине. У подростка свело ногу, и он начал тонуть. На крики о помощи никто не среагировал.
В Тюменской области разрешено купаться только в двух водоемах — акватории озера Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний бор») и в водоеме, расположенном на территории оздоровительного центра «Сибирь». В ближайшее время в Тюмень придёт настоящая жара, температура воздуха поднимется до + 35 градусов и горожане потянутся к водоёмам. Только в минувшем году в Тюменской области утонули 42 человека, в том числе семь детей. Это на 40% больше, чем в 2021 году. В МЧС также напоминают, что водные процедуры можно приниматься только в специально отведенных местах.