Под Тюменью продают автокемпинг по цене квартиры

«Автокемпинг приносит чистую прибыль около 181 000 рублей в месяц. Окупаемость — менее 5 лет, для бизнеса с недвижимостью — очень достойный показатель. В перспективе на территории автокемпинга можно построить термальный источник, благодаря которому можно существенно увеличить доход в зимние месяцы», — заверяет продавец.