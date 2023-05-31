Под Тюменью продают автокемпинг по цене квартиры

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что в данную сумму входит земельный участок 0,7 гектаров и четыре помещения общей площадью 192 «квадрата». Проведены газ, водоснабжение, электричество, имеется септик.
«Автокемпинг приносит чистую прибыль около 181 000 рублей в месяц. Окупаемость — менее 5 лет, для бизнеса с недвижимостью — очень достойный показатель. В перспективе на территории автокемпинга можно построить термальный источник, благодаря которому можно существенно увеличить доход в зимние месяцы», — заверяет продавец.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу за 16 миллионов рублей выставили базу отдыха «Русь», расположенную в 96 километрах от Тюмени.