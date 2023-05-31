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Под Тюменью продают автокемпинг по цене квартиры

31 мая 2023, 05:05

В Тюменской области продают автокемпинг по цене квартиры

Автокемпинг, распложенный в 70 километрах от Тюмени, выставили на продажу по цене квартиры. Стоимость бизнеса с недвижимостью и землей составляет 10 миллионов 200 тысяч рублей.
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Тюмень

В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что в данную сумму входит земельный участок 0,7 гектаров и четыре помещения общей площадью 192 «квадрата». Проведены газ, водоснабжение, электричество, имеется септик.

«Автокемпинг приносит чистую прибыль около 181 000 рублей в месяц. Окупаемость — менее 5 лет, для бизнеса с недвижимостью — очень достойный показатель. В перспективе на территории автокемпинга можно построить термальный источник, благодаря которому можно существенно увеличить доход в зимние месяцы», — заверяет продавец.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу за 16 миллионов рублей выставили базу отдыха «Русь», расположенную в 96 километрах от Тюмени.

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