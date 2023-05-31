Под крышей дома своего. Эксперты рассказали о семейной ипотеке в Тюмени

Оформить такую ипотеку теперь могут те, у кого есть двое несовершеннолетних детей, либо один ребенок, который родился после 1 января 2018 года. Чаще всего семейную ипотеку берут семьи с двумя детьми — почти 60%, с одним ребенком — 40%. Отмечу, что у нас можно использовать маткапитал не только для частичного или полного досрочного погашения ипотеки, но и в качестве части первоначального взноса. Субсидированная ставка — у нас она составляет 5,99% годовых на весь срок — позволяет существенно уменьшить размер ежемесячного платежа по сравнению со стандартными программами. Разница, как правило, достигает нескольких тысяч рублей в месяц.