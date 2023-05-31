Под крышей дома своего. Эксперты рассказали о семейной ипотеке в Тюмени

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
В России существует ряд мер государственной поддержки семей с детьми — начиная от различных пособий и заканчивая льготными займами. Семейная ипотека, пожалуй, предлагает самые выгодные условия для приобретения жилья в кредит. По данным на конец 2022 года, с момента запуска семейной ипотеки программой воспользовались более 440 тыс. семей, а сумма выданных ипотечных кредитов достигла около 1,6 трлн рублей. В прошлом году эту программу продлили до 1 июля 2024. Оператор программы «Дом.РФ» прогнозирует, что в 2023–2024 годах этой мерой господдержки воспользуются еще около 240 тыс. семей.
Основные условия по семейной ипотеке можно изучить на сайте Госуслуг, но «Наш город» решил уточнить, как эта госпрограмма реализуется конкретно в Тюменской области.
Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру»
«Данные платформы ДОМ.Клик свидетельствуют о том, что по итогам марта Тюменский регион вышел на третье место по количеству ипотечных сделок после Москвы и Московской области, обогнав Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Семейная ипотека стала самой востребованной у жителей региона, опередив и льготную ипотеку. По данным „Выберу.ру“, показатель „региональной популярности“ запроса на семейную ипотеку в Тюмени был в 2 раза выше этого же показателя в Москве и в 1,5 раза — в Екатеринбурге. За последние полгода его значение достигло рекорда и составило 227%, что говорит о повышенном интересе жителей региона к программе.
Условия выдачи семейной ипотеки четко прописаны в госпрограмме. Она работает на первичном рынке. Можно купить квартиру у застройщика, загородный дом или строящийся объект. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования — до 30 лет. Сумма кредита — до 6 млн рублей в Тюменской области.
Ставку по семейной ипотеке каждый банк-участник госпрограммы определяет самостоятельно, однако предельная ставка по данной госпрограмме — 6%. Мы видим, что практически все кредитные организации, которые предлагают этот продукт, сейчас дисконтируют базовую ставку. Реальный процент в договоре каждый банк рассчитывает индивидуально для каждого клиента. Ставка зависит от размера первоначального взноса, платежеспособности клиента, кредитного рейтинга, наличия зарплатной карты и других обязательных условий кредитора.
Чтобы получить минимальную ставку, у клиента должна быть хорошая зарплата и кредитная история. В идеале у него не должно быть других кредитов, то есть предельная долговая нагрузка (ПДН) должна быть низкой. Другими словами, он не тратит ежемесячный доход на погашение ранее взятых потребительских кредитов (займов) или тратит на них не больше 30% зарплаты. Чем выше ПДН, тем больше будет ставка.
Большинство кредиторов в Тюмени на своих сайтах информируют, что маткапитал может быть использован для части первоначального взноса. То есть для одобрения кредита заемщику необходимо внести собственные средства».
Марина Петрова, руководитель Абсолют Банка в Тюмени:
«У нас в Абсолют Банке в Тюменской области доля выдач по госпрограмме „Семейная ипотека“ в прошлом году составляла 23% от общего числа, в начале 2023 года — 25%. То есть сегодня каждый четвертый жилищный займ оформляется в рамках именно этой программы. Причина популярности — то, что круг потенциальных заемщиков по ней значительно расширился.
Оформить такую ипотеку теперь могут те, у кого есть двое несовершеннолетних детей, либо один ребенок, который родился после 1 января 2018 года. Чаще всего семейную ипотеку берут семьи с двумя детьми — почти 60%, с одним ребенком — 40%. Отмечу, что у нас можно использовать маткапитал не только для частичного или полного досрочного погашения ипотеки, но и в качестве части первоначального взноса. Субсидированная ставка — у нас она составляет 5,99% годовых на весь срок — позволяет существенно уменьшить размер ежемесячного платежа по сравнению со стандартными программами. Разница, как правило, достигает нескольких тысяч рублей в месяц.
Ограничение в рамках программы «Семейная ипотека», по сути, только одно. Это должна быть квартира именно в новостройке. Не апартаменты и не вторичка. Чаще всего тюменцы покупают по семейной ипотеке двухкомнатные квартиры площадью свыше 40 кв. метров.
Кстати, у нас можно в рамках «Семейной ипотеки» приобрести не только квартиру, но и дом с землей или таунхаус. Количество заявок на такие объекты растет с каждым днем. Дом с землей или таунхаус должен быть частью типовой застройки, например, коттеджного поселка, с наличием основных коммуникаций. Продавцом обязательно должно быть юридическое лицо или ИП. В противном случае это будет уже вторичная недвижимость, и она под условия госпрограмм не подходит.
У нас по факту нет ограничений по площади земельного участка: важно, чтобы сам дом (или его проект) не был постройкой из дерева или каркасных конструкций. Допустим абсолютно любой уровень строительной готовности.
Средний чек по «Семейной ипотеке» у нас в Тюмени в 2023 году — 5,3 млн рублей. Для сравнения: по Госпрограмме 2020-2024 — 5,75 млн рублей, по стандартным программам, без госсубсидий — только 2,4 млн рублей. По сравнению с прошлым годом средний чек по семейной ипотеке вырос на 700 тысяч рублей. Главная причина — рост стоимости квадратного метра в новостройках.
Интересно, что 15% заемщиков в рамках «Семейной ипотеки» — это жители городов в ХМАО и ЯНАО. Они покупают квартиры в строящихся домах дистанционно, без визита в банк. Электронная регистрация дает такую возможность. При это никаких дополнительных комиссий за такую «междугороднюю» сделку у нас нет».
Екатерина Чайковская, группа компаний «Меридиан»:
«После того, как федеральная программа „Семейная ипотека“ была расширена и стала доступна не только тем, у кого с 1 января 2018 года родился ребенок, либо есть ребенок-инвалид любого возраста, но и тем, у кого двое и более несовершенолетних детей, доля сделок по ней в Тюмени выросла с 25% в 2022 году до 38% в первом квартале 2023 года. Таковы данные нашей аналитики.
Большая часть банков принимает к рассмотрению минимальный пакет документов: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка. При использовании в счет первоначального взноса материнского капитала, необходимо скачать актуальную выписку об остатке средств на сертификате с портала Госуслуг.
Размер первоначального взноса по программе семейная ипотека определен постановлением Правительства и составляет 15% от приобретаемой стоимости недвижимости. Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал.
Наш опыт показывает, что по семейной ипотеке чаще всего приобретают недвижимость для жизни, то есть 2-3-комнатные квартиры».
Юлия Шамшурина, директор по маркетингу девелоперского холдинга «Партнер»:
«Семейная ипотека» — одна из самых востребованных программ, с помощью которой люди покупают недвижимость в нашей компании. Порядка 20-30% сделок проходит по данному виду кредитования, мы считаем это хорошим результатом. Покупатели выбирают «Семейную ипотеку» за лояльные условия.
Сегодня «Партнер» строит в Тюмени жилые комплексы «Ритмы» и «Ожогино». Основная доля покупателей в них — семьи, что вполне объяснимо: они предпочитают просторные планировки, дворы закрытого типа, безопасную охраняемую среду».
Многие застройщики в Тюмени предлагают покупателям ремонт под ключ, который можно включить в общую сумму ипотеки — главное, чтобы размер кредита не превышал установленных программой 6 млн рублей. Кроме того, по оценкам экспертов, ремонт и меблировка от застройщика в среднем на 20-25% выгоднее по цене, чем если бы покупатель сам приобретал материалы, бытовую технику, оплачивал услуги рабочих. Для молодой семьи возможность начать новую жизнь уже в день выдачи ключей становится большим плюсом.