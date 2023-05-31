Почти 40% тюменцев живут с долгами, только каждый 11-й хорошо зарабатывает

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Более того, у многих уже накопились долги.
Мы провели опрос тюменцев, в нём поучаствовали более 900 человек. Около 46% отметили, что их зарплата меньше 50 тысяч рублей в месяц. 39% респондентов сообщили, что не имеют накоплений, но есть долги. Только у 9% тюменцев хорошие доходы.
«Я ем пшеницу, Росстат мясо. А среднее пельмени))», - отметил подписчик Telegram-канала «Наш Город».
Ранее мы сообщали, что в начале мая около 4 500 тюменских семей получили пособие на ребёнка.