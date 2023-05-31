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Почти 40% тюменцев живут с долгами, только каждый 11-й хорошо зарабатывает

31 мая 2023, 14:15
Фото: 1MI

Тюменцы не верят Росстату, около 40% живет с долгами

Подписчики Telegram-канала «Наш Город» не верят Росстату. После минимальных трат в семье остаётся гораздо меньше 50 тысяч рублей.

Более того, у многих уже накопились долги.

Мы провели опрос тюменцев, в нём поучаствовали более 900 человек. Около 46% отметили, что их зарплата меньше 50 тысяч рублей в месяц. 39% респондентов сообщили, что не имеют накоплений, но есть долги. Только у 9% тюменцев хорошие доходы.

«Я ем пшеницу, Росстат мясо. А среднее пельмени))», - отметил подписчик Telegram-канала «Наш Город».

Ранее мы сообщали, что в начале мая около 4 500 тюменских семей получили пособие на ребёнка.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа
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