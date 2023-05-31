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Около Тюмени продается недостроенный замок за 38 млн рублей. Он подешевел в 2 раза

31 мая 2023, 10:22
Фото: 1MI

Подешевел в 2 раза: под Тюменью продают настоящий замок за 38 млн рублей

Под Тюменью на Червишевском тракте продаётся настоящий замок. Его цена составляет 38 млн рублей, она снизилась почти в 2 раза.

Строение продают уже не первый год, ещё в марте объект незавершённого строительства стоил почти 70 млн. По данным сайта fund72.ru, его площадь около 800 квадратных метров. Здание готово только на 62%.

Строение находится тюменском районе, МО Московское, 194 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» в Патрушево.

Ранее «Наш город» сообщал, что торги по зданию проходили в марте текущего года и в ноябре 2022.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Загородная недвижимость
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