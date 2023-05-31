Около Тюмени продается недостроенный замок за 38 млн рублей. Он подешевел в 2 раза

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Строение продают уже не первый год, ещё в марте объект незавершённого строительства стоил почти 70 млн. По данным сайта fund72.ru, его площадь около 800 квадратных метров. Здание готово только на 62%.
Строение находится тюменском районе, МО Московское, 194 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги «Байкал» в Патрушево.
Ранее «Наш город» сообщал, что торги по зданию проходили в марте текущего года и в ноябре 2022.