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На Московском тракте в Тюмени крупная пробка из-за аварии. Скрин

31 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI

Большая пробка образовалась на Московском тракте из-за дорожного происшествия

Огромная пробка образовалась на Московском тракте в Тюмени. Она растянулась на 4 километра из-за дорожно-транспортного происшествия.

По данным 2ГИС, авария произошла в районе поселка Московский, затор тянется до объездной дороги Тюмени. Ещё одна серьёзная пробка возникла в районе улицы Ямской в западной части обхода города. Тут идёт ремонт дороги.

В вечерний час пик в Тюмени произошло 4 дорожных происшествия, о пострадавших не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера пробка в западной части объездной дороги составляла 3 километра.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Работа
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