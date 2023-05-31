На Московском тракте в Тюмени крупная пробка из-за аварии. Скрин

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По данным 2ГИС, авария произошла в районе поселка Московский, затор тянется до объездной дороги Тюмени. Ещё одна серьёзная пробка возникла в районе улицы Ямской в западной части обхода города. Тут идёт ремонт дороги.
В вечерний час пик в Тюмени произошло 4 дорожных происшествия, о пострадавших не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера пробка в западной части объездной дороги составляла 3 километра.