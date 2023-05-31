Маршруты автобусов №41 и №84 Тюмени изменятся 4 июня

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Схема движения изменится на несколько часов.
«4 июня с 09-00 до 16-00 в связи с проведением чемпионата и первенства города Тюмени по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» на улице Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей маршруты № 41 и № 84 пойдут в объезд перекрытого участка», - сообщается «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» сообщал, что с 25 мая вновь возобновлены автобусные маршруты между Тюменью и Казахстаном.