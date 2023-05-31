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Маршруты автобусов №41 и №84 Тюмени изменятся 4 июня

31 мая 2023, 11:45
Фото: 1MI

В Тюмени изменятся схемы маршрутов автобусов №41 и №84

В областной столице 4 июня изменятся маршруты автобусов №41 и №84. Это произойдёт из-за чемпионата и первенства города Тюмени по велосипедному спорту.

Схема движения изменится на несколько часов.

«4 июня с 09-00 до 16-00 в связи с проведением чемпионата и первенства города Тюмени по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» на улице Лесопарковой на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей маршруты № 41 и № 84 пойдут в объезд перекрытого участка», - сообщается «Тюменьгортранс».

Ранее «Наш город» сообщал, что с 25 мая вновь возобновлены автобусные маршруты между Тюменью и Казахстаном.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Работа
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