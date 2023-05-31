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Еще одна деревня исчезнет с карт в Тюменской области. Тут нет людей и дорог

31 мая 2023, 11:59
Фото: 1MI

В Тюменской области упразднят вымершую деревню, где нет людей и дорог

Депутаты Тюменской облдумы рассмотрят законопроект об упразднении деревни Резанова. Оно находится в Викуловском районе и утратило признаки населенного пункта.

Она находится в 80 км от Викулово.

«Решение об упразднения населенного пункта — деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области», — отмечается в официальном портале правовой информации Тюменской области.

Здесь нет дорог и социальных учреждений. Все жители деревни уже разъехались.

В конце прошлого года «Наш город» сообщал, что с карты тюменского региона исчезли деревни Уватского района — Герасимовка, Нефедова и Калемьяга.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Депутаты#Деревни
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