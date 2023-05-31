Еще одна деревня исчезнет с карт в Тюменской области. Тут нет людей и дорог

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Она находится в 80 км от Викулово.
«Решение об упразднения населенного пункта — деревни Резанова Ермаковского сельского поселения в Викуловском районе Тюменской области», — отмечается в официальном портале правовой информации Тюменской области.
Здесь нет дорог и социальных учреждений. Все жители деревни уже разъехались.
В конце прошлого года «Наш город» сообщал, что с карты тюменского региона исчезли деревни Уватского района — Герасимовка, Нефедова и Калемьяга.