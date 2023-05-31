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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Эксперт дал полезные советы по поиску мастера для монтажа кондиционеров

31 мая 2023, 14:08
Большая часть россиян в процессе поиска мастера для установки кондиционеров обращается не в какие-либо компании, а мониторит объявления на различных площадках. Таким наблюдением с NEWS.ru поделился эксперт по кондиционерам Валерий Метко.

Как пишет NEWS.ru, эксперт предлагает для подбора достойного специалиста вести поиски по принципу сарафанного радио — собирать положительные рекомендации от близкого круга родственников, друзей и знакомых, которые могут посоветовать хорошего, проверенного мастера. Непосредственно перед вызовом мастера на дом также нелишним будет посмотреть в интернете несколько роликов о монтаже кондиционера, чтобы иметь возможность вычислить неправильно работающего дилетанта. Собеседник издания отметил, что сейчас на рынке присутствует множество непрофессионалов, на которых клиенты, отдавшие много денег за установку, потом жалуются.

Метко заявил, что установка в среднем должна стоить от 7 до 12 тысяч рублей. По его словам, именно за такую сумму можно рассчитывать на качественную работу опытного мастера, использующего приличные комплектующие.

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