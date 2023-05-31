Эксперт дал полезные советы по поиску мастера для монтажа кондиционеров

Как пишет NEWS.ru, эксперт предлагает для подбора достойного специалиста вести поиски по принципу сарафанного радио — собирать положительные рекомендации от близкого круга родственников, друзей и знакомых, которые могут посоветовать хорошего, проверенного мастера. Непосредственно перед вызовом мастера на дом также нелишним будет посмотреть в интернете несколько роликов о монтаже кондиционера, чтобы иметь возможность вычислить неправильно работающего дилетанта. Собеседник издания отметил, что сейчас на рынке присутствует множество непрофессионалов, на которых клиенты, отдавшие много денег за установку, потом жалуются.