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«Эко-детство»: как приучить ребенка к заботе о природе

31 мая 2023, 12:15
Фото: ООО "ТЭО"

«Эко-детство»: как приучить ребенка к заботе о природе

Многое в человеке закладывается в детстве, в частности, это касается отношения к окружающему миру. Как привить ребенку экологические привычки? И с чего стоит начать? Об этом мы поговорили с представителями Тюменского экологического объединения.
Сюжет
Дети

В экологию — с малых лет

Специалисты отмечают, что говорить с детьми о важности заботы об окружающей среде можно уже с «садиковского» возраста. Малыш, как губка, готов впитать все знания, особенно, если они будут поданы в игровой и позитивной форме.

Но самое главное — все нужно подкреплять собственным примером. Если родитель будет лениться донести мусор до урны или отнести его на сортировку, то эффектов от разговоров будет мало.

Также можно рассказывать ребятишкам о том, что они могут участвовать в мастер-классах и конкурсах, что также подкрепит интерес к экологической теме. Так, в экодомах рады гостям любого возраста, хотя подрастающему поколению уделяется особое внимание.

«Именно юные жители Тюменской области станут создателями нового общества, в котором забота об экологии будет иметь особое значение», — уверены в ООО «ТЭО».

Для любознательных ребят в экодомах большой выбор занятий: это и получение новых знаний, и помощь в подготовке школьных научных проектов, и эксперименты по переработке отходов. В их распоряжении настольные игры и книги, а также солидная подборка полезных фильмов и мультиков. А самое главное — все в экодоме можно потрогать и испробовать в деле. Это уникальная и открытая площадка, где юным борцам за экологию будет не только полезно, но и весело.

Ребята смогут узнать, что мусор со всей Тюменской области доставляют на мусоросортировочный завод в Тюмени, где из них отбирают полезные материалы и впоследствии отправляют на перерабатывающие предприятия, после чего из мусора создаются новые предметы, готовые к использованию. Эксперты экодома покажут детям, что экологичное будущее — вполне реально и в наших силах его приблизить.

Эколидер необязательно должен быть специалистом в экологии, эколидер — это просто неравнодушный человек, который не проходит мимо опрокинутой урны. 98% эколидеров — дети. В экодома именно они чаще всего приводят взрослых. А потому начинать переход к новой экологичной жизни нужно именно с юного возраста, с начальных классов и детского сада», — считает Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
Фото: ООО "ТЭО"

Разбавить школьный курс занимательной экологией

Не стоит забывать, о том, что ребенок с возрастом требует новой информации и новых знаний, особенно, если они были простимулированы в раннем детстве. К счастью, программа экодома постоянно развивается и дополняется новыми и интересными идеями.

Попасть туда можно даже с группой своего класса в школе, что будет полезно не только для общего развития, но и для более полного понимания базовых предметов. Так в курсе биологии, конечно, поднимается вопрос экологии, но даже учителя отмечают, что представлен он в достаточно сжатом виде. А наглядный и современный урок поможет раскрыть тему и даже подготовить учеников к олимпиадам.

«Учителям и родителям, которые также хотели ли бы организовать для детей экоурок, рассказать им о правильном обращении с отходами и познакомить с азами экологичного образа жизни нужно написать нам на электронную почту pr@ecoteo.ru или в соцсетях. Письма рассматриваются оперативно и включаются в график по согласованию с учебным заведением. Также на нашем сайте можно ознакомиться с порядком посещения мусоросортировочных заводов в Тюмени, Тобольске и Ишиме и подать заявку на посещение предприятий», — пояснили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Ещё регоператор регулярно проводит конкурсы, стимулирующие детей все глубже задумываться о том, что нас окружает, а ребятишки с радостью в них участвуют! Каждый год они удивляют сотрудников «ТЭО» своими поделками из мусора, рисунками и новыми идеями!

#Алиса Вернер#Дети#ТЭО#ООО "ТЭО"
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