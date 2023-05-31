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Четыре пожара продолжают действовать в нескольких районах Тюменской области

31 мая 2023, 07:38
Фото: 1MI

Четырнадцать природных пожаров ликвидировали за сутки в Тюменской области

Четыре пожара действуют в Тюменском, Нижнетавдинском и Уватском районах.

Все действующие пожары локализованы, 14 — ликвидированы. В Ярковском, Нижнетавдинском и Сладковском районах зафиксировали 5 возгораний, 4 из них находятся под контролем. Такие данные на утро 31 мая представили в пресс-службе правительства региона.

Пожары тушили 141 человек, было привлечено два вертолёта и 55 единиц техники.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень снова вернулся запах гари. Концентрация вредных частиц в воздухе превысила норму в 1,8 раз.

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#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Елена Чебоксарова#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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