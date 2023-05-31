Четыре пожара продолжают действовать в нескольких районах Тюменской области

Все действующие пожары локализованы, 14 — ликвидированы. В Ярковском, Нижнетавдинском и Сладковском районах зафиксировали 5 возгораний, 4 из них находятся под контролем. Такие данные на утро 31 мая представили в пресс-службе правительства региона.