Четыре пожара продолжают действовать в нескольких районах Тюменской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Все действующие пожары локализованы, 14 — ликвидированы. В Ярковском, Нижнетавдинском и Сладковском районах зафиксировали 5 возгораний, 4 из них находятся под контролем. Такие данные на утро 31 мая представили в пресс-службе правительства региона.
Пожары тушили 141 человек, было привлечено два вертолёта и 55 единиц техники.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмень снова вернулся запах гари. Концентрация вредных частиц в воздухе превысила норму в 1,8 раз.