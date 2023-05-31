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Четверо тюменцев скончались в прошлом году после укусов клещей

31 мая 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Тюменской области четыре человека умерли после укусов клещей

В прошлом году четверо тюменцев скончались от клещевого энцефалита. Заболеваемость в регионе увеличилась на 37%.

По данным Роспотребнадзора, в 2020 и 2021 году подобных случаев не было.

«В Тюменской области в 2022 году зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита с летальным исходом», - сообщили представители Роспотребнадзора.

В 2022 году энцефалит нашли у 99 тюменцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что трое жителей Тюменской области подцепили болезнь Лайма от клещей с начала текущего года. От укусов пострадали сотни тюменцев. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Клещи#Врачи#Александр Мязин
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