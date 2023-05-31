Четверо тюменцев скончались в прошлом году после укусов клещей

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По данным Роспотребнадзора, в 2020 и 2021 году подобных случаев не было.
«В Тюменской области в 2022 году зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита с летальным исходом», - сообщили представители Роспотребнадзора.
В 2022 году энцефалит нашли у 99 тюменцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что трое жителей Тюменской области подцепили болезнь Лайма от клещей с начала текущего года. От укусов пострадали сотни тюменцев.