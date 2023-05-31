«Была бронь»: отец через суд пытается вернуть мобилизованного сына

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
«Сына мобилизовали, хотя он работает в нефтяной компании и были документы на бронь. Также ему принудительно изменили воинскую специальность без проведения обучения и без его согласия», — рассказал «Нашему городу» законный представитель административного истца Михаил Кружинов.
С иском тюменец обратился еще в прошлом году. Но его несколько раз отказывались принимать. Юрист сообщает, что отец прошел все инстанции, чтобы добиться хотя бы назначения рассмотрения дела.
Сегодня состоится предварительное заседание, истец и его представитель надеются, что дело все же назначат к рассмотрению и выслушают доводы отца.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменец, получивший повестку в рамках частичной мобилизации, проиграл суд, но законно не ушел на службу.