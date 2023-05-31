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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

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«Была бронь»: отец через суд пытается вернуть мобилизованного сына

31 мая 2023, 08:44
Фото: 1MI
Тюменец через суд хочет вернуть мобилизованного сына

Тюменец через суд хочет вернуть мобилизованного сына

Несколько раз мужчине уже отказывали в иске, он уверен, что его сына не должны были мобилизовать. Но на этот раз Калининский районный суд принял дело.
«Сына мобилизовали, хотя он работает в нефтяной компании и были документы на бронь. Также ему принудительно изменили воинскую специальность без проведения обучения и без его согласия», — рассказал «Нашему городу» законный представитель административного истца Михаил Кружинов.

С иском тюменец обратился еще в прошлом году. Но его несколько раз отказывались принимать. Юрист сообщает, что отец прошел все инстанции, чтобы добиться хотя бы назначения рассмотрения дела.

Сегодня состоится предварительное заседание, истец и его представитель надеются, что дело все же назначат к рассмотрению и выслушают доводы отца.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как тюменец, получивший повестку в рамках частичной мобилизации, проиграл суд, но законно не ушел на службу.

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