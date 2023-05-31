Бережного перевели в «Бутырку» — там ему грозят пытки от сокамерников

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По словам правозащитника, в настоящее время ему не разрешают встречаться с Бережным в рамках уголовного дела. В адрес судьи уже направлено соответствующее требование об устранении препятствий в осуществлении защиты.
«Его перевели в другой следственный изолятор, где не все сокамерники могут с пониманием отнестись приговору, который ему вынес суд. Чтобы защитить его законные права и убедиться в том, что с ним все в порядке я собирался с ним встретиться, однако УФСИН незаконно препятствует этому на основании того факта, что я, якобы, более не являюсь защитником. Однако у меня есть действующее соглашение, которое доказывает обратное. Я опасаюсь, что его там могут пытать, в том числе истязать морально», — рассказал РБК Тюмень Александр Почуев.
Ранее «Наш Город» писал, что Мосгорсуд вынес приговор Виталию Бережному на минувшей неделе. Тюменца приговорили к пожизненному сроку заключения за изнасилование и убийство 8-летней школьницы. Защита Бережного намерена подать апелляцию.