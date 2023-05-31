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Бережного перевели в «Бутырку» — там ему грозят пытки от сокамерников

31 мая 2023, 04:33
Фото: nashgorod.ru

Виталия Бережного перевели в «Бутырку»

Тюменца Виталия Бережного, признанного виновным в убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой, перевели в московское СИЗО№2, известное под названием «Бутырская тюрьма». Об этом сообщил адвокат Бережного Александр Почуев.
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Тюмень

По словам правозащитника, в настоящее время ему не разрешают встречаться с Бережным в рамках уголовного дела. В адрес судьи уже направлено соответствующее требование об устранении препятствий в осуществлении защиты.

«Его перевели в другой следственный изолятор, где не все сокамерники могут с пониманием отнестись приговору, который ему вынес суд. Чтобы защитить его законные права и убедиться в том, что с ним все в порядке я собирался с ним встретиться, однако УФСИН незаконно препятствует этому на основании того факта, что я, якобы, более не являюсь защитником. Однако у меня есть действующее соглашение, которое доказывает обратное. Я опасаюсь, что его там могут пытать, в том числе истязать морально», — рассказал РБК Тюмень Александр Почуев.

Ранее «Наш Город» писал, что Мосгорсуд вынес приговор Виталию Бережному на минувшей неделе. Тюменца приговорили к пожизненному сроку заключения за изнасилование и убийство 8-летней школьницы. Защита Бережного намерена подать апелляцию.

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